Impallomeni analizza: «Fabregas e Allegri? Tra i due non c’è simpatia, clima teso»

Impallomeni ha commentato il duro scontro avvenuto a bordocampo durante l’ultima sfida, evidenziando una tensione latente tra i due allenatori

Il post-partita della sfida tra i rossoneri e i lariani continua a far discutere il mondo del calcio. Ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ex calciatore e apprezzato opinionista radiotelevisivo, ha analizzato il faccia a faccia tra Cesc Fabregas, tecnico spagnolo ed ex fuoriclasse del Barcellona, e Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato in sella per guidare il club verso nuovi traguardi. Secondo l’opinionista, le scuse presentate dal tecnico dei comaschi sono un segnale positivo, ma non cancellano un rapporto decisamente freddo tra i due professionisti.

Impallomeni: «Gli arbitri sono condizionati da un’ansia collettiva»

Oltre al duello tra le panchine, l’attenzione si è spostata sulla crisi della classe arbitrale. Mentre le testate sportive continuano a monitorare le mosse dei club verso l’AIA, Stefano Impallomeni ha sottolineato come la pressione mediatica e l’agonismo esasperato stiano togliendo lucidità ai direttori di gara. Non è la prima volta che il club rossonero si trova al centro di simili polemiche, spesso in contrasto con le strategie dei nerazzurri o di altre rivali storiche per la vetta della classifica.

Di seguito, l’intervento completo di Stefano Impallomeni:

«Anche all’andata c’è stata tensione. Bene che abbia chiesto scusa Fabregas. Per me non c’è simpatia tra i due. Anche gli arbitri sono divorati da quest’ansia collettiva che sta annebbiando tutti. C’è un condizionamento generale dei comportamenti. L’arbitro è sempre sotto pressione, non c’è serenità. Non vedo tranquilli gli arbitri ma anche gli allenatori».

LEGGI LE ULTIMISSIME MILAN LIVE