Allegri Fabregas, scontro totale a San Siro tra veleni e accuse nel tunnel: la storia di un’amicizia mai nata tra il livornese e lo spagnolo

Allegri Fabregas, il duello rusticano tra il navigato allenatore livornese e il giovane tecnico spagnolo alla guida dei comaschi: il retroscena

La tensione tra il Milan e il Como è trascesa dal campo ai corridoi di San Siro, trasformandosi in una questione personale tra i due condottieri. Protagonista assoluto Massimiliano Allegri, l’esperto timoniere livornese celebre per la sua gestione pragmatica, che si è scagliato contro Fabregas, il giovane allenatore spagnolo ex fuoriclasse di Arsenal e Barcellona. La miccia è stata accesa dall’ammissione dello spagnolo di aver trattenuto per la maglia Alexis Saelemaekers, l’eclettico esterno belga dei meneghini, durante una fase di gioco concitata sulla linea laterale.

L’episodio ha mandato su tutte le furie il club dei diavoli. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nel tunnel che conduce alla sala stampa, i toni sono diventati incandescenti. Massimiliano Allegri non ha usato giri di parole, urlando all’indirizzo del collega: «Serve più rispetto. Sei un bambino, hai cominciato ad allenare ieri». Le frasi pesanti del mister dei rossoneri confermano un’antipatia reciproca nata già nel match d’andata, vinto dai meneghini in rimonta per 3-1.

Allegri Fabregas, «Serve più rispetto» tra i due allenatori dopo le scintille e le accuse di mancanza di professionalità

Il rapporto tra i due è ai minimi storici sin da quando, in passato, il tecnico livornese aveva abbandonato il campo senza stringere la mano a Fabregas, gesto che lo spagnolo non ha mai digerito. A indispettire ulteriormente il timoniere dei diavoli sono state le dichiarazioni dello spagnolo sul “risultatismo” italiano, sostenendo che il suo club avrebbe vinto 8 volte su 10 una sfida simile.

Massimiliano Allegri ha replicato duramente: «La fortuna è una componente della vita, ma è una mancanza di rispetto ridurre i risultati alla sorte. Fabregas è un allenatore giovane. Ha già fatto molto, ma i se e i ma contano poco». Ora i ragazzi di Allegri devono voltare pagina. Domenica a San Siro arriva il Parma e i rossoneri devono concentrarsi solo sul campo per blindare la classifica, lasciandosi alle spalle i veleni con l’allenatore spagnolo.

