Il Real Madrid punta un simbolo del Milan: i rumors

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Real Madrid avrebbe puntato gli occhi sul leder del Milan di Pioli

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Real Madrid avrebbe puntato gli occhi sul centrocampista ivoriano del Milan Franck Kessié. In scadenza di contratto nel 2022, il numero 53 è diventato un vero e proprio leader in campo e nello spogliatoio rossonero come testimoniato dalla palma di migliore in campo ottenuto ieri contro il Verona.

Al momento Maldini, Massara ed Elliott non hanno alcuna intenzione di aprire un tavolo di trattative con i blancos e la valutazione data al proprio centrocampista difficilmente scenderà sotto i 50 milioni di euro.