Il Milan torna in Champions con Ibrahimovic: ecco l’ultimo precedente

Lo svedese torna a disputare una sfida di Champions insieme ai rossoneri. Ecco a quando risale l’ultimo match europeo giocato con il diavolo

Torna il Milan in Champions League a sette anni di distanza da quella disfatta del Calderon contro l’Atletico Madrid. Il valore aggiunto, che ha permesso ai rossoneri di tornare nell’Europa che conta, è senza dubbio Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, nonostante abbia giocato la metà delle gare lo scorso anno, ha portato punti pesanti con i suoi quindici gol in Serie A.

Zlatan, dunque è pronto al ritorno in Champions insieme al diavolo. Nell’edizione odierna, Tuttosport ha riportato l’ultimo precedente europeo del campione di Malmoe in maglia rossonera: quarti di finale della stagione 11/12, al Camp Nou contro il Barcellona. Il match terminò con un netto 3-1 a favore dei blaugrana, sancendo l’eliminazione del Milan dalla competizione. Nove anni dopo, Ibra ci riprova, puntando ad essere il giocatore più anziano a segnare in Champions League.