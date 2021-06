Il Milan spinge per Junior Firpo: i rossoneri puntano ad un prestito

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan continua a seguire la pista che porta a Junior Firpo, terzino del Barcellona

Il Milan non molla Junior Firpo. Il terzino del Barcellona è il profilo ideale individuato da Maldini e Massara come alternativa a Theo Hernandez in vista della prossima stagione. Come riportato da Sky Sport, i rossoneri puntano ad un prestito.

Già a gennaio l’ex Betis fu vicino al trasferimento in Italia, ma l’operazione non andò in porto per una serie di motivi, tra cui l’imminente nascita della figlia. Adesso le cose sono cambiate e la possibilità di poter essere protagonista anche in Champions potrebbe pesare sulla scelta finale del giocatore.