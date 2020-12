Il Milan saluta Paolo Rossi ricordando la doppietta nel derby contro l’Inter

Il Milan saluta Paolo Rossi, ex attaccante bianconero e rossonero scomparso a soli 64 anni. Ecco il ricordo…

È mancato Paolo Rossi, ex giocatore di Milan e Juventus. A dare la notizia è stata Federica Cappelletti, sua moglie. Il club rossonero si stringe in cordoglio alla famiglia.

Su Twitter, inoltre, pubblica un post che lo ritrae nel match vinto dai rossoneri contro l’Inter nel derby. Rossi siglò una straordinaria doppietta.

«Ti abbiamo ammirato in maglia azzurra, ti abbiamo abbracciato in maglia rossonera, il nostro ricordo per sempre al fianco del tuo dolce sorriso, ciao Pablito».