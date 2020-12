Paolo Rossi è mancato a soli 64 anni: lutto nel mondo del calcio

Paolo Rossi ex calciatore di Juventus e Milan è mancato a soli 64 anni, a dare la notizia la moglie su Instagram nella notte

Il mondo del calcio piange ancora. A soli 64 anni è scomparso Paolo Rossi, l’ex calciatore di Juventus (1981-1985) e Milan (1985-1986), con il quale non ebbe un rendimento perfetto: resto ai box per dieci gare ma siglò una doppietta nel derby contro l’Inter «Mi sembrava di essere al mundial. Se l’Inter avesse avuto le maglie gialle come quelle del Brasile forse avrei fatto tre gol. Ma va bene così, non ricordo nemmeno io quando realizzai l’ultima doppietta…».

È l’eroe del Mondiale ’82 con la maglia della Nazionale italiana. Pablito nello stesso anno si aggiudicò anche il Pallone d’oro. A dare la triste notizia, la moglie Federica Cappelletti, sul suo profilo Instagram, nella notte.