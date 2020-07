5 luglio 1982: quando Paolo Rossi fece piangere il Brasile

38 anni fa, una tripletta di ‘Pablito’ Rossi al Sarrià di Barcellona regalava una delle vittorie più belle ed iconiche della Nazionale

Anno di grazia 1982, uno di quelli che rimarrà per sempre stampato nei 110 anni di storia della Nazionale Italiana. L’Italia di Enzo Bearzot si laurea Campione del Mondo per la terza volta nella sua storia ma per farlo, deve superare degli ostacoli tremendi.

Il primo è il Brasile, che in quell’occasione mostra forse una delle sue formazioni più forti di sempre: Zico, Socrates, Falcao, Junior, Cerezo solo per citarne alcuni. Ma nemmeno loro bastarono per fermare Paolo Rossi che, con una tripletta, portò gli Azzurri in semifinale al termine di un 3-2 memorabile.