Il Milan rompe gli indugi, scippo all’Inter: nuovo bomber da 30 milioni

Il Milan guarda già al futuro e pensa ad un attaccante da trenta milioni di euro: piace anche all’Inter

Il Milan vive giorni strani. La corsa Champions è ancora aperta, ma l’impressione è che tutto sia rimasto sospeso. La squadra deve chiudere il campionato nel miglior modo possibile, però intorno al club continuano a girare dubbi pesanti.

Furlani è finito nel mirino della contestazione, Tare viene dato in dubbio, mentre per Allegri deciderà probabilmente il campo. A Milanello sembra tutto in movimento e fermo allo stesso tempo. E nel mezzo c’è il mercato.

Perché anche senza sapere chi guiderà davvero il progetto tra qualche settimana, il Milan sta iniziando a muoversi. Soprattutto davanti, dove tutto potrebbe cambiare nel giro di un mese: Leao e Pulisic non hanno la certezza di restare, mentre c’è la certezza che almeno un centravanti sbarcherà a Milanello.

Nome nuovo per il Milan: c’è Lepaul

Il nome nuovo arriva dalla Francia ed è quello di Esteban Lepaul, attaccante del Rennes nelle ultime settimane ha attirato parecchi osservatori europei. Secondo quanto riportato da Hooligan Soccer, il Milan avrebbe intensificato i contatti per capire costi e margini dell’operazione, entrando di fatto nella corsa insieme all’Inter.

Lepaul nome nuovo per il Milan (Instagram Esteban Lepaul) – Milannews24.com

Ed è proprio questo il punto che ha acceso il mercato. Perché i nerazzurri seguono il giocatore da tempo, così come il Napoli, ma il Milan adesso sembra intenzionato a fare sul serio. Lepaul viene valutato intorno ai 30 milioni di euro.

Una cifra non banale per un attaccante che non ha ancora giocato ad altissimi livelli, ma che piace per caratteristiche abbastanza precise. Ha fisico, attacca bene la profondità e soprattutto dà l’idea di essere uno che vive l’area senza troppi pensieri.

Un centravanti vecchio stile in certi movimenti, ma con ritmo moderno. Chi lo segue racconta di un giocatore ancora da rifinire. E infatti qualche dubbio esiste. Non tanto sul talento, quanto sul salto improvviso in un ambiente come San Siro, che negli ultimi anni ha divorato più di un attaccante arrivato con aspettative pesanti.

Il fatto che Milan e Inter si siano mosse entrambe sullo stesso profilo dice parecchio anche del mercato italiano di oggi. I grandi club cercano occasioni prima che esplodano del tutto, provando ad anticipare Premier e Bundesliga.

E il Milan, dopo gli ultimi mesi complicati, sembra voler tornare a fare proprio questo. I tifosi, intanto, osservano tutto con una certa diffidenza. Normale. Perché senza Champions cambierebbe parecchio anche a livello economico e molte trattative potrebbero rallentare.

Intanto il nome di Lepaul irrompe sulla scena con i suoi 19 gol stagionali e l’impressione che forse per lui sia arrivato il momento del grande salto. Sarà al Milan?