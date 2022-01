Il Milan punta forte sulla Coppa Italia, i dettagli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan punta forte sulla Coppa Italia, Pioli prepara la miglior formazione possibile contro il Genoa. Ecco le ultime da Milanello

Il Milan questa sera affronterà il Genoa nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia. I rossoneri vogliono puntare a vincere un trofeo in questa stagione.

Come riporta Tuttosport, il Diavolo non può e non deve scegliere una competizione piuttosto che un’altra. La crescita di un gruppo dipende soprattutto da questo. La mentalità deve rimanere la stessa in ogni partita.

Milan (4-2-3-1): Mirante; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Maldini, Rebic; Giroud