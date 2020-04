Il Milan provò ad acquistare Torreira, il caso di mercato sul centrocampista

Il Milan avrebbe tentato il colpo Lucas Torreira con una trattativa. Ecco gli aggiornamenti sull’indiscrezione di mercato

Il Milan avrebbe tentato il colpo Lucas Torreira con una trattativa lampo nella scorsa estate. Secondo quanto rivelato da Di Marzio, i rossoneri avrebbero provato a portare a Milano il centrocampista di proprietà dei Gunners. L’allenatore Marco Giampaolo avrebbe richiesto il giocatore allenato in passato alla Sampdoria.

L’Arsenal, tuttavia, avrebbe immediatamente rifiutato la proposta del Milan sottolineando come il regista non fosse sul mercato. Lo stesso Torreira non si era dichiarato pronto ad un repentino ritorno in Italia, almeno nel breve termine.