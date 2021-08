Il Milan prova a scatenare l’asta per Hauge, c’è un’altra pretendente

Il Milan prova a far alzare le offerte per Jens Hauge. Il club che si è interessato per primo è stato l’Eintracht Francoforte

Il Milan prova a far alzare le offerte per Jens Hauge. Il club che si è interessato per primo è stato l’Eintracht Francoforte, che però non si è mai spinto oltre gli 8 milioni di euro.

Nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Wolfsburg che potrebbe presto superare l’offerta dei rivali. I rossoneri putano ad ottenere una cifra superiore ai 10 milioni, in modo da ottimizzare una ricca plusvalenza.