Il consiglio dell’ex: «Il Milan ha bisogno di giocatori forti. La colpa è …»

Ecco le parole dell’ex Milan Savicevic durante un’intervista social nel canale Instagram di Suma in cui hanno parlato della situazione attuale del.

«Mi dispiace per questo momento, negli ultimi anni l’Inter sta facendo meglio. Ma è la vita, speriamo di riprenderci. Anche la questione Zvone, non fa bene all’ambiente. Per tornare grandi bisogna indovinare i buoni giocatori. Sono stati cambiati tanti allenatori, ma la “colpa” purtroppo è dei giocatori. La colpa non è tutta degli allenatori. All’epoca il Milan prendeva ottimi giocatori, da Gullit a Seedorf, da Boban a Kaká. Ora nessuno al Milan fa 15-20 gol, nessuno ha dimostrato di essere un leader e un campione»