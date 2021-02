Il 2021 parte malissimo, due dati mostrano la situazione del Milan

Il 2020 per il Milan era stato un anno positivo a livello sportivo. Non si può dire altrimenti di questo inizio d’anno

Il 2020 per il Milan era stato un anno positivo a livello sportivo. Non si può dire altrimenti di questo inizio d’anno: sono ben due dati che non lasciano ben sperare. Innanzitutto il numero di sconfitte da inizio gennaio. In successione Juventus, Atalanta, Inter, Spezia e ancora Inter che hanno portato all’eliminazione dalla Coppa Italia e alla predita della vetta.

Inoltre, ben 12 “infortuni” si sono susseguiti in circa due mesi, di cui solo tre dovuti a contagio da Covid 19.