Ielpo: «Problemi del Milan? Ora vi spiego cosa succede!». L’ex portiere analizza la situazione dei rossoneri dopo il ko a La Spezia

Intervenuto a Tutti Convocati, l’ex portiere rossonero Ielpo ha parlato del Milan, sconfitto a Spezia in vista dell’Euroderby:

Ecco le sue parole: «I problemi del Milan sembrano essere strutturali, poi è chiaro che il ritorno con l’Inter possa essere il catalizzatore delle ultime energie rossonere, però stiamo un po’ raschiando il fondo del barile. Gol subiti da corner? Sbagliata la posizione, specialmente con i corner a rientrare. La difesa del Milan, che marca a zona, si schiaccia tutta verso la linea di porta e Maignan non può uscire. E se non la piglia Kjaer, come successo nel derby, son dolori. Ad un certo punto della stagione hai visto Vranckx con Bakayoko che era sparito, poi il contrario. Ieri abbiamo visto Adli per la prima volta o quasi. Serve prendere confidenza per giocare partite a questi livelli, non puoi cambiare continuamente»