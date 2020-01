Ibrahimovic è sceso in campo dal 1’ minuto nell’amichevole tra Milan e Rhodense andando anche in rete: vuole esserci lunedì

Ibrahimovic “IZ Back” nel vero senso della parola. Lo svedese è sceso in campo dal 1’ minuto nell’amichevole tra Milan e Rhondense in corso a Milanello e ha già lasciato il segno: Calabria ha sfornato l’assist a Ibra per il primo gol in maglia rossonera dopo il suo ritorno.

Le squadre ora sono all’intervallo sul risultato di 5-0 per il Milan.