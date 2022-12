Ibrahimovic su Milano: «Sto molto bene e può essere che rimango qui dopo la fine della mia carriera». Le parole dell’attaccante rossonero

Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di “Stanotte a Milano” ha parlato della città di Milano. Ecco le parole dell’attaccante del Milan:

«Ho passato tanti anni qua, ho conosciuto la città che è come la mia seconda casa. Ho conosciuto gente in città che mi fa sentire a casa, sto molto bene. Godo, vivo e mi sento vivo. Non è un segreto che può essere che rimango qui dopo la fine della mia carriera»