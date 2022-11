Ibrahimovic, si avvicina il rientro: partirà per la tourneé a Dubai

Zlatan Ibrahimovic si avvicina sempre di più al rientro in campo con la maglia del Milan. Ecco le prossime tappe

Il leone sarà presto liberato dalla sua gabbia. Zlatan Ibrahimovic prosegue con il suo programma di recupero dall’infortunio al ginocchio e la linea del traguardo per lui sembra essere vicina. Come riporta il Corriere dello Sport, nessuno al Milan vuole affrettare i tempi su un giocatore di 41 anni, ma i segnali che lo svedese sta mandando sono assolutamente incoraggianti.

In questi giorni di pausa Ibra svolgerà degli allenamenti personalizzati prima di partire insieme al resto della squadra per la tourneé a Dubai dall’11 al 20 dicembre. Saranno giorni decisivi per testare la tenuta del suo ginocchio. Lui non vede l’ora di tornare in campo con un obiettivo ben preciso in testa: dare il via alla rimonta in classifica sul Napoli e fissare un record in Champions per il gol più longevo della storia della competizione.