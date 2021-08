Ibrahimovic, si allungano i tempi di recupero: salta la prima giornata

Zlatan Ibrahimovic aveva messo nel mirino la Sampdoria, prima avversaria del Milan in Serie A, ma dovrà rivedere i suoi piani. Il recupero dello svedese sembra essere più complicato del previsto. Le novità.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic non sarà in campo nell’esordio in campionato al Ferraris contro la Sampdoria. Stefano Pioli dovrebbe ritrovare l’attaccante per la gara contro il Cagliari di fine mese, a meno che non si decida di sfruttare la sosta per fargli recuperare totalmente la condizione migliore.