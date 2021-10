Futuro Ibrahimovic: ritiro o Mondiale con la Svezia? Prossimi mesi decisivi

Zlatan Ibrahimovic dopo la sosta punta a riprendersi il Milan emagari anche il Mondiale con la Svezia, i prossimi mesi saranno decisivi

Zlatan Ibrahimovic compie oggi 40 anni, vissuti da campione ma con ancora la voglia addosso di essere protagonista. L’ultimo problemo fisico è stato pienamente superato e la rinuncia agli impegni di qualificazione al Mondiale con la Svezia gli consentirà di mettere a punto la propria condizione atletica per ripresentarsi tirato a lucido tra due settimane, quando il Milan tornerà in campo contro l’Hellas Verona.

La condizione fisica e l’andamento di questa stagione saranno determinanti per capire se il campione di Malmoe si fermerà a giugno, ponendo fine ad una carriera formidabile per iniziare un nuovo capitolo della sua storia, magari con un ruolo dirigenziale proprio all’interno del Milan, o se ci sarà ancora spazio per lui da calciatore, strappando un altro rinnovo in rossonero. Col sogno proibito di partecipare al Mondiale di Qatar 2022 con la maglia della Svezia.

Per Ibrahimovic nulla è impossibile.