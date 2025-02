Ibrahimovic commenta le contestazioni: «Sono convinto assolutamente di questa cosa, parlano i fatti». Le ultimissime sui rossoneri

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan, ha presentato in conferenza stampa il nuovo acquisto del calciomercato Milan, Santiago Gimenez. Di seguito le sue parole sulle contestazioni.

CONTESTAZIONE – «Contestazione? Io so che questa squadra con i tifosi è forte due volte, sono importantissimi. Si vede anche in campo che la squadra con i tifosi va al doppio. Stiamo lavorando di tutto per portare risultati. Basta guardare l’ultimo scudetto: eravamo una squadra che per tutti non eravamo top 4, ma abbiamo vinto per la spinta dei tifosi. Sono molto importanti».