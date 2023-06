Ibrahimovic: «Ci sono state offerte ma non erano interessanti». Le parole dell’attaccante svedese dopo l’annuncio dal ritiro

Zlatan Ibrahimovic ha parlato in conferenza stampa delle offerte ricevute per il suo futuro. Ecco le parole dell’ormai ex attaccante rossonero:

«Ci sono state offerte ma non erano interessante, perché se uno ha accettato di non continuare significa che non era interessante».

