Ibrahimovic torna a Milanello: cosa c’è dietro la visita di ieri? Il punto fatto questa mattina da Il Giornale

Ieri, alla vigilia della sfida di Champions League tra Milan e Newcastle, Zlatan Ibrahimovic si è presentato a Milanello per la prima volta da ex calciatore.

Il Giornale oggi in edicola ha provato a ricostruire i motivi di questo ritorno. Si tratterebbe di una visita concordata da tempo (era fissata per venerdì, ma poi è slittata a ieri), ma non è da escludere che in futuro lo svedese possa tornare davvero nella Milano rossonera.