Ibrahimovic è un leone in gabbia, questa settimana al lavoro sul campo per essere al top per la prima di campionato

Ormai ci siamo. Il rientro di Ibrahimovic è sempre più vicino. I preparatori atletici del Milan sono soddisfatti del percorso fatto da Ibra. Quando arriverà il via libera definitivo al lavoro fuori dalla palestra l’attaccante svedese inizierà un percorso individualizzato di circa sette-dieci giorni, propedeutico al rientro in gruppo. Se tutto andrà come da programma Ibra sarà regolarmente in campo per la prima giornata di campionato a Genova contro la Samp.