Ibrahimovic torna al Milan? Zazzaroni non ha dubbi sullo svedese e aggiunge: «Pioli ne uscirebbe rafforzato»

In queste ore si rincorrono le voci di un possibile ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic. Ivan Zazzaroni ha commentato così questo possibile scenario.

ZAZZARONI – «Uno come Ibra non fa vincere le partite se non entra in campo, ma può aiutare un gruppo, specie se rinnovato, a maturare. Come e anche più di altri, lo svedese legge le situazioni in un istante perché quelle situazioni le ha vissute e viste decine e decine di volte. Dall’aiuto di uno così Pioli non esce delegittimato, bensì rafforzato e in qualche modo salvaguardato»