Ibrahimovic Milan, Ravezzani sentenzia: «I rossoneri hanno sbagliato a puntare tutto su di lui e vi spiego perchè»

Ibrahimovic Milan, Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha criticato la decisione del club rossonero di puntare sullo svedese: le dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha parlato così del ruolo di Ibrahimovic nel Milan:

PAROLE – «Il Milan ha fatto una cosa ottima dal punto del bilancio. Ma avere un bilancio in attivo e vincere è difficile, a meno che non sei molto bravo sul mercato. La Juve ha speso invece un sacco di soldi, per ripianare il bilancio. Venendo a Tare, ha proprio certe caratteristiche ma non si sblocca. E qualcosa qui non mi torna. Ha puntato su un uomo che doveva catalizzare tutto come Ibrahimovic, che è egocentrico ma non funziona, Furlani non può ricoprire un certo ruolo, se trovi uno come Tare che per te è adatto non capisco perché non si concluda».