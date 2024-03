Ibrahimovic Milan, è il nuovo presidente della Kings League World Cup: «Non mi manca il calcio, sono io che manco al calcio» – VIDEO

Ibrahimovic Milan, è il nuovo presidente della Kings League World Cup: il VIDEO presentazione dello svedese nella nuova esperienza

Zlatan Ibrahimovic si rimette in gioco, non solo con la nuova esperienza al Milan da Senior Advisor, ma diventando il nuovo presidente della Kings League World Cup creata da Gerard Piqué nel 2022. Di seguito il video presentazione con le parole dello svedese pubblicate dal profilo ufficiale su X.

PAROLE – «Ho vinto più di 30 titoli e segnato più di 500 gol. E non esiste nessuno che non conosca il mio nome. Non mi manca il calcio, sono io che manco al calcio. Sono il migliore. Sono il King of Kings. Benvenuti al mio Mondiale».