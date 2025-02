Ibrahimovic polemizza contro gli arbitri: «Questa cosa non è accettabile, il Milan merita più rispetto». Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan, recentemente, ha esposto lamentela riguardo alla direzione di gara di Pairetto contro l’Empoli. Di seguito le parole di Ibrahimovic in conferenza stampa.

ARBITRAGGI – «Polemiche arbitrali? Quando affrontiamo le partite, chiedo ai giocatori rispetto per l’arbitro. All’intervallo però ho chiesto all’arbitro rispetto per il Milan. Poi sono rimasto sorpreso dalla situazione di Walker: se va male, questo giocatore rischia di stare fuori un anno. L’arbitro mi ha detto: forse era da ammonire. A me non interessa nulla del giallo o del rosso, a me interessa il controllo del gioco e dei giocatori. Per noi non è accettabile quanto successo con Tomori e quando succede mandiamo lettera all’AIA. Non è accettabile, sono due situazioni molto gravi e hanno portato conseguenze alla partita. Capisco Walker che arriva dalla Premier e i duelli sono più forti, non si mette giù e non fa cinema, ma non deve fare cinema. L’arbitro dev’essere giusto sia per l’Empoli e per il Milan. Ci vuole più rispetto per il Milan, non è la prima volta. Non voglio essere critico con gli arbitri, ma voglio rispetto per il Milan e per i giocatori in campo».