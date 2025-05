Ibrahimovic Milan, Pellegatti lo critica: «Retrocessione in Serie D? Tutti abbiamo avuto perplessità per questa sua scelta». Le ultimissime

Con un video Instagram, Carlo Pellegatti non le ha mandate a dire sulla retrocessione avvenuta ieri di Milan Futuro, maturata dopo la sconfitta contro la SPAL.

PAROLE – «Subito avevamo avuto perplessità quando è arrivato un dirigente, magari bravo nel calcio americano, nessuno lo discute, come Kirovski, ma che tutti abbiamo subito detto: “Ma conosce la realtà della Serie C?”. E poi dobbiamo vedere, quali di questi giocatori accetterà di andare in una categoria di semi-professionisti come la Serie D?».