Ibrahimovic Milan, Pedullà perplesso: «Le parole di Furlani non mi convincono e vi spiego perchè»

Ibrahimovic Milan, Alfredo Pedullà, noto giornalista, ha commentato le parole di Furlani sul futuro dello svedese nel club rossonero

Intervenuto a Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato così della situazione Ibrahimovic al Milan:

PAROLE – «Con Paratici hanno individuato l’uomo, ora bisogno individuare gli altri passaggi che non sono solo burocratici. Le parole di Furlani su Ibrahimovic mi sembra parole di circostanza. Un giorno ci spiegheranno cosa resta a fare. Futuro allenatore? De Zerbi sta affrontando una situazione non semplice al Marsiglia, ha risposto anche ad alcune critiche che gli sono arrivate. La qualificazione alla Champions è a rischio ora. Se mi chiedete se è un allenatore da Milan dico di sì, ma ci sono diverse questioni in ballo, tra cui in primis il contratto con il Marsiglia. Ne riparleremo quando entreremo nel vivo della questione allenatore».