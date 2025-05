Ibrahimovic Milan, Orlando duro nei suoi confronti: le dichiarazioni

Ibrahimovic Milan, Massimo Orlando, ex calciatore e opinionista, ha criticato duramente lo svedese e non solo: le dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Orlando, ex calciatore e opinionista, ha parlato così del momento del Milan dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna:

PAROLE – «Via tutti per me. Non puoi affrontare la finale di Coppa Italia in quel modo. Sono campioni, Maignan che parla tanto però anche per lui quanti punti ha fatto perdere. Io farei una bella rivoluzione, a partire dalla società. Dov’è finito Ibrahimovic, a parte che giocare a padel? Ci vuole un ds e un allenatore alla Conte che gli tira il collo».