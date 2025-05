Ibrahimovic Milan, il suo futuro sarà lontano dal club? Attenzione alla mossa di Cardinale: cosa filtra. Le ultimissime sui rossoneri

Allo stadio San Siro andrà in scena la sfida valevole per la 38ª giornata di Serie A tra il Milan e il Monza. Questa sarà l’ultima partita di una stagione a dir poco deludente, che ha visto i rossoneri non combattere mai per molti obiettivi.

Per Cardinale, adesso, sono tutti sotto esame: anche Zlatan Ibrahimovic. Il futuro dello svedese è ancora incerto.