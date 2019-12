Ibra: la risposta tarda, le sensazioni non sono positive

Lo svedese ancora non chiarisce il suo futuro, il Milan attende novità

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic resta un’incognita. L’attaccante non ha ancora parlato riguardo il suo futuro. Che tornerà in Italia ormai sembra chiaro, ma quale maglia vestirà? Il Milan in questi giorni, sta premendo sull’acceleratore ma non si hanno novità. Il tempo passa, non è un bene nella trattativa.

Mandzukic: il croato piace ma c’è anche Mariano Diaz

A oggi le alternative, dovesse tramontare l’ipotesi Ibra, sembrano essere due: Mandzukic dalla Juventus, che ha offerte anche dall’estero e Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid, già da tempo pallino dei rossoneri.