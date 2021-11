Ibrahimovic Milan: ecco l’ultima idea dello svedese

Ibrahimovic Milan: lo svedese sta pensando di continuare per un altro anno perché vuole puntare all’ultima grande occasione. Ecco quale

La prima pagina della Gazzetta dello Sport si dedica principalmente sul derby tra giganti ovvero Zlatan Ibrahimovic ed Edin Dzeko. Lo svedese, si legge, vorrebbe rinnovare per un altro perché punterebbe all’ultima grande sfida della sua carriera.

Ibrahimovic, infatti, vorrebbe provare a giocare il Mondiale in Qatar nell’inverno del 2022, ovvero tra un anno. Lui si sente bene, chi lo conosce lo spinge a continuare. Un’altra stagione al Milan? Questo non si sa, lo svedese ha lasciato un velo di mistero anche su questo argomento. In ogni caso, Ibra sembra voglia giocarsi la sua Last Dance per dimostrare ancora una volta il suo valore al mondo intero.