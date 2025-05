Ibrahimovic Milan, che attacco di Cruciani: «Prima testa che dovrebbe cadere? Non ho ancora capito questa cosa di lui!». Le ultimissime

Intervenuto al Podcast Aria Fritta, Giuseppe Cruciani, noto giornalista, ha parlato così del Milan:

PAROLE – «Prima testa che farei cadere al Milan? Io non ho ancora capito il ruolo di Ibrahimovic. Per fortuna non devo essere io a fare cadere qualche testa, però dico che di fronte a questo disastro i tifosi sono imbestialiti per una stagione fallimentare e per una gestione societaria disastrosa e quindi qualcuno deve dare un segnale».