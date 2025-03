Ibrahimovic, via dal Milan? Il giornalista non ha dubbi

Condividi via email

Ibrahimovic sì o no al Milan? Michele Criscitiello ha detto la sua sul canale Twitch di Controcalcio

Michele Criscitiello intervenuto al canale Twitch di Controcalcio ha detto la sua sul futuro del Milan.

LE PAROLE – «In questo momento non stimo assolutamente il Milan. Prenderei Paratici e De Zerbi. Furlani deve rimanere, Zlatan Ibrahimovic è inutile che rimanga. Ma non lo farei fuori domani, ma ieri. Anche lui è il problema del club. Furlani deve essere un nuovo di numeri, non di calcio. Ibrahimovic ha rovinato anche Milan Futuro».