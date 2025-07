Ibrahimovic Milan, che attacco di Criscitiello: «Danni clamorosi, ha sbagliato tutto. Sinceramente non ricordo…». Le ultimissime notizie

Super attacco di Criscitiello al primo anno di Milan di Ibrahimovic. Di seguito le sue parole.

«Ibrahimovic? L’anno scorso ha sbagliato tutto, dalla comunicazione al mercato estivo e invernale, ha fatto retrocedere il Milan Futuro nonostante i 13 milioni investiti. Ora per fortuna non fa più nulla. I disastri che Ibra ha fatto in un solo anno non li ricordo fatti da nessun dirigente. Ha sbagliato tutto e ha fatto dei danni clamorosi»