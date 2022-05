Ibrahimovic-Milan: possibile contratto al minimo fino al rientro post operazione tra 8-9 mesi

Secondo Sky Sport la scelta di operarsi al ginocchio di Zlatan Ibrahimovic sarebbe funzionale alla sua volontà di non appendere gli scarpini al chiodo. Chiaramente sarà lo stesso Ibrahimovic, tra 5-6 mesi, a valutare le proprie condizioni per decidere il da farsi.

Per quanto riguarda la permanenza in rossonero saranno decisivi i prossimi giorni dato che l’attuale accordo con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno. Nel caso in cui non dovesse prolungare, sarebbe senza “copertura” assicurativa, ed impossibilitato quindi a curarsi a Milanello. Una problema a cui comunque si potrebbe trovare una soluzione, visto il rapporto tra il calciatore e la società. Eventualmente Ibra potrebbe anche accetare un contratto al minimo, nell’attesa di poter rientrare in campo.