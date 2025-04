Ibrahimovic Milan, Furlani lo blinda! Parole che sentenziano il futuro, non ci sono più dubbi

Ibrahimovic Milan, Giorgio Furlani, AD rossonero, ha blindato Zlatan Ibrahimovic confermando lo svedese anche per la prossima stagione

Intervenuto ieri sera a Mediaset prima della semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter, terminata 1-1, Giorgio Furlani, AD del Milan, ha fatto chiarezza sul futuro di Zlatan Ibrahimovic:

IBRAHIMOVIC – «Zlatan è sembrato assente a voi ma non lo è stato per me. Noi lavoriamo sempre in totale armonia, forse all’esterno c’è un po’ di confusione. Sicuramente farà parte del nostro progetto».

