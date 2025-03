Ibrahimovic Milan, Di Stefano analizza l’assenza dello svedese: futuro da chiarire, questo evento può cambiare tutto

Ibrahimovic Milan, il giornalista Di Stefano ha analizzato l’ennesima assenza dello svedese a Milanello: futuro ancora da chiarire

Intervenuto a Sky, il giornalista Di Stefano ha parlato della situazione di Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan, in casa rossonera. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Anche oggi non c’è Ibra. Non c’è da 3 settimane. La salute ha inciso, ma non possiamo non considerare il vento cambiato dall’incontro a New York tra Furlani e Cardinale. Capire che ruolo avrà Ibra, se e come rimarrà all’interno di questa società, lo scopriremo vivendo».