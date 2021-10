Ibrahimovic: «L’infortunio mi ha dato forza. Vi racconto gli USA»

Zlatan Ibrahimovic, nel corso della sua intervista a Milan TV, ha parlato del suo infortunio e dell’esperienza in USA. Ecco che cosa ha detto

Il suo infortunio a Manchester:«Il mio infortunio mi ha dato una forza mentale migliore. Non hai adrenalina perché non sei in campo, ti alleni in modo più lento, più triste e devi avere pazienza perché devi controllare i nervi e le emozioni».

La sua esperienza in America:«Di americano in me non c’è nulla, zero. Sono me stesso dal primo giorno. In USA ho dato più io a loro che viceversa perché hanno visto qualcosa che non erano mai abituati a vedere. Hanno trovato uno con la personalità di essere perfetto con sé stesso e non in maniera finta come fanno alcuni di loro. Dell’America mi manca il Sole, ma anche Milano me lo dà quindi non c’è problema».