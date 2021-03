Ibrahimovic, le parole della compagna Helena: «Vi racconto come ho conosciuto Zlatan»

La compagna di Zlatan Ibrahimovic Helena Seger ha raccontato le origini del suo rapporto con l’attaccante rossonero

Helena Seger, compagna di Zlatan Ibrahimovic, ha raccontato ai microfoni di Elle come è nato il rapporto con l’attaccante rossonero. Queste le sue parole:

«Aveva parcheggiato male la sua Ferrari in un parcheggio di Malmoe. L’aveva in un modo che impediva alla mia Mercedes di uscire. In maniera abbastanza scontrosa gli ho detto di spostarla subito, si vede che gli è piaciuto. Non è facile vivere con lui, ma lo ammetto, neppure con me»

Sul rapporto con Zlatan – «Credo di piacere a Zlatan perché gli tengo testa, anch’io ho un background importante e ho costruito la mia carriera con tanto sacrificio. Matrimonio? Un matrimonio potrebbe disturbare il mio senso di indipendenza. Non voglio essere etichettata semplicemente come la moglie di un giocatore, oppure la miss di un concorso di bellezza. Credo che la gente non sappia quanto ho studiato, lavorato e lottato».