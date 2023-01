Ibrahimovic, il rientro è un punto di domanda: le ultime

Continua ad essere un’incognita il rientro in campo di Zlatan Ibrahimovic. Ecco il punto sulle condizioni dell’attaccante

Zlatan Ibrahimovic continua a lavorare in quel di Milanello per rientrare il prima possibile in campo. Nell’aereo che ha portato la squadra a Brindisi e che poi partirà per Riad, lui non c’è. Secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe prendere un volo privato per raggiungere i compagni in Arabia Saudita e dare il suo apporto motivazionale al gruppo. Ma per vederlo di nuovo con gli scarpini addosso ci vorrà ancora un po’ di tempo.

La data del rientro è stata sempre più posticipata. Dall’inizio del 2023, al derby del 5 febbraio. Ora l’obiettivo è la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham, in programma il 14 febbraio. Ma il ginocchio di Zlatan causa ancora dolore, non è improbabile che questo appuntamento venga ancora rimandato.

Lo svedese punta a vivere un finale di stagione come quello dell’anno scorso. Un uomo squadra che può dare il suo apporto in campo nei minuti finali, come successo a Roma contro la Lazio con l’assist di testa per Tonali al 90′. Una cambio per Giroud, un mentore per Lazetic. Ibra vuole ancora dire la sua, anche se ora il suo futuro è più incerto che mai.