Ibrahimovic, il ginocchio preoccupa: i tempi potrebbero allungarsi

Zlatan Ibrahimovic rischia un lungo stop. Le condizioni del ginocchio dell’attaccante svedese preoccupano in casa Milan

C’è preoccupazione in casa rossonera in merito alle condizioni del ginocchio di Zlatan Ibrahimovic, il cui recupero non sta andando come sperato. Come riporta stamattina il Corriere della Sera, i tempi rischiano di allungarsi soprattutto se la terapia conservativa non dovesse risolvere il problema e quindi dovesse essere necessario un intervento chirurgico.

Una situazione che al Milan stanno valutando anche in chiave mercato, con la necessità a questo punto di intervenire pesantemente nel reparto offensivo.