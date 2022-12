Ibrahimovic, il futuro è un rebus: dirigente o agente?

Zlatan Ibrahimovic comincia a riflettere su quello che sarà il suo futuro dopo l’addio al calcio giocato. Le ultime

In attesa del suo rientro in campo, cominciano riflessioni su quello che verrà dopo. Zlatan Ibrahimovic vuole chiudere la sua carriera da protagonista, ma il suo fisico ha già dato segnali inequivocabili e lui stesso ha ammesso di non poter fare più ciò che vuole. Per lui, una volta appesi gli scarpini al chiodo, ci sono due strade.

Come riporta Tuttosport, la prima porta a seguire le orme del procuratore e amico Mino Raiola, entrando nel suo team di agenti e affiancando il cugino Enzo. Ibra, sfruttando il suo fascino e carisma, potrebbe fare da reclutatore per l’agenzia selezionando nuovi talenti. La seconda riguarda una sua permanenza al Milan, questa volta spostandosi in dirigenza. Lo svedese potrebbe affiancare Maldini e Massara oppure svolgere una figura di raccordo tra la dirigenza e Milanello, continuando dunque ad essere una figura di riferimento per lo spogliatoio.