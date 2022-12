Ibrahimovic e i consigli per i futuri calciatori: «Fai quello che ti rende felice…». Le parole dell’attaccante rossonero

Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di “Stanotte a Milano” su Rai 1 dei futuri calciatori, dando dei consigli. Ecco le parole dell’attaccante del Milan:

«Prima di tutto fai quello che ti rende felice. Non devi fare le cose per altre persone, lo devi fare per te stesso, credi in te stesso. Questo ti porta avanti a lungo»