Ibrahimovic sul futuro: «Se sto bene voglio continuare»

Zlatan Ibrahimovic parla così del suo futuro. Le dichiarazioni dell’attaccante del Milan nel post partita del match con l’Udinese a Sky Sport.

FINO A QUANDO VUOLE GIOCARE – «Se sto bene voglio continuare. Chi smette si lamenta in futuro che ha smesso. Se sto bene voglio continuare e fare di più. Ho sofferto troppo in 14 mesi, questa è una rivincita. Continuare al Milan? Io sto bene qui, dipende da loro cosa cercano, cosa puntano. Io sono disponibile, voglio stare bene e giocare come oggi».