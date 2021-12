Ibrahimovic crede nello scudetto, ma prima occorre risolvere un fattore

Zlatan Ibrahimovic crede nella vittoria finale dello scudetto. Il Diavolo, però, deve prima risolvere la situazione legata agli infortuni

Zlatan Ibrahimovic carica la squadra e i tifosi. Il gigante svedese, come riporta l’edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, crede ancora nello scudetto. Ieri l’Inter ha superato i rossoneri, bloccati a Udine 1-1 e ora comanda la Serie A con un punto di vantaggio sul team di Stefano Pioli.

Per il Milan, però, è fondamentale risolvere il più presto possibile la situazione legata all’emergenza infortuni, troppi in questa prima parte di stagione. L’assenza di pedine fondamentali come Leao, Rebic, Kjaer, Calabria inizia a farsi sentire.

A gennaio serve un colpo in difesa e rinforzare la squadra con un paio di colpi in più per dare a Pioli alternative valide ai titolari. In terra friulana deludono Bennacer e Bakayoko, quest’ultimo ormai lontano parente di quello visto nella stagione 2018/2019 sotto la guida di Gennaro Gattuso.