Zlatan Ibrahimovic continua il suo periodo di recupero personalizzato in Sardegna con il suo preparatore atletico. Come riportato da Tuttosport, l’attaccante svedese si rivedrà a Milanello nelle prime settimane di agosto, dove avrà un compagno in più da guidare.

Tom De Mul, agente di De Ketelaere, ha chiesto infatti a Zlatan di prendere sotto la sua ala il classe 2001. I due erano stati compagni di squadra all’Ajax nella stagione 2003/04.