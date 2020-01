Ibrahimovic c’è ma non basta: il resoconto della gara dello svedese

Termina 0 a 0 il match a San Siro contro la Sampdoria. Ibrahimovic accende i tifosi, ci prova, ma non basta.

Termina 0 a 0 il match di questo pomeriggio in casa contro la Sampdoria. Il Milan non riesce a sbloccare la partita. Al 55′ minuto del secondo tempo si accende l’entusiasmo a San Siro quando lo speaker annuncia il cambio, entra Ibrahimovic ed esce Piatek.

L’ingresso in campo dello svedese da una scossa al Milan che inizia ad attaccare con maggior continuità. Gioca 35′ minuti di buona intensità, cerca il pallone dai compagni,li incita anche dopo qualche errore ed è proprio lui a creare la miglior occasione del Milan, quando, dalla sinistra, serve Krunic sul dischetto del rigore che però non impatta e sbaglia. Non al meglio della forma vince la maggior parte dei contrasti aerei. Si vede che non gioca da ottobre, ma è comunque lui l’unica nota positiva per il Milan e i suoi tifosi quest’oggi. Come detto da Pioli a fine partita, Ibra è un fattore ora occorre solo imparare a sfruttarlo.